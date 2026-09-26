एशियाड: सिंधू और उन्नति पर रहेंगी नजरें, अभय-अनाहत लगाएंगे गोल्ड पर दांव; आठवें दिन मनु भाकर भी लगाएंगी निशाना

4:00 AM एथलेटिक्स महिला मैराथन रेस वॉक, पदक स्पर्धा मंजू रानी, प्रियंका गोस्वामी

4:45 AM से तीरंदाजी रिकर्व, कंपाउंड और मिक्स्ड टीम राउंड ऑफ-16 से क्वार्टरफाइनल भारत

4:54 AM से सर्फिंग पुरुष और महिला शॉर्टबोर्ड हीट्स कमली प्रकाश, शुगर शांति गेयन, शिवराज बाबू

5:30 AM सेपकटकरॉ महिला डबल्स ग्रुप बी भारत बनाम दक्षिण कोरिया

6:00 AM बैडमिंटन महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल त्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद बनाम पर्ली टैन, थिनाह मुरलीधरन

6:00 AM घुड़सवारी ड्रेसाज इंडिविजुअल हृदय छेड़ा

6:00 AM घुड़सवारी ड्रेसाज इंडिविजुअल जय सूद

6:10 AM शूटिंग महिला 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन प्रिसीजन और टीम प्रिसीजन मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत

6:10 AM से बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल ध्रुव कपिला, तनिषा क्रास्टो बनाम फेंग यान झे, हुआंग डोंगपिंग

6:30 AM शूटिंग पुरुष ट्रैप इंडिविजुअल और टीम क्वालिफिकेशन, दिन-1 अहवर रिजवी, कायनान चेनाई, शपथ भारद्वाज

6:30 AM शूटिंग महिला ट्रैप इंडिविजुअल और टीम क्वालिफिकेशन, दिन-1 मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरू

7:38 AM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स हीट्स तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद

8:10 AM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद

8:35 AM एथलेटिक्स पुरुष 400 मीटर हर्डल्स हीट्स संतोष कुमार तमिलारासन, यशस पालाक्षा

9:05 AM एथलेटिक्स महिला 400 मीटर हर्डल्स हीट्स विथ्या रामराज

9:10 AM एथलेटिक्स पुरुष लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन श्रीशंकर मुरली, डेविड सोलोमन

9:10 AM एथलेटिक्स पुरुष लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन ग्रुप ए डेविड सोलोमन पट्टुराज

9:13 AM एथलेटिक्स महिला 400 मीटर हर्डल्स अनु राघवन

9:20 AM से फेंसिंग महिला सेबर राउंड ऑफ-16 भारत बनाम इंडोनेशिया - भावना देवी, श्रेया गुप्ता

9:30 AM बैडमिंटन महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल पीवी सिंधू

9:30 AM बैडमिंटन महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल उन्नति हुड्डा बनाम अकाने यामागुची

9:30 AM से सेलिंग पुरुष स्किफ/49er प्रिंस नोबल, मनु फ्रांसिस

9:40 AM से सेलिंग महिला स्किफ/49er FX हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा

9:45 AM बॉक्सिंग पुरुष 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल अंकुश बनाम नेक्रूज सलीमोव

9:50 AM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन पोल वॉल्ट तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद

10:00 AM वेटलिफ्टिंग महिला 69 किग्रा, पदक स्पर्धा हरजिंदर कौर

11:30 AM सेपकटकरॉ महिला डबल्स ग्रुप बी भारत बनाम फिलीपींस

12:30 PM स्क्वाश पुरुष सिंगल्स गोल्ड मेडल मैच अभय सिंह बनाम एनग ईन यो

12:30 PM वॉलीबॉल पुरुष पूल सी भारत बनाम वियतनाम

1:30 PM स्क्वाश महिला सिंगल्स गोल्ड मेडल मैच अनाहत सिंह बनाम सिवासंगरी सुब्रमणियम

2:00 PM बॉक्सिंग महिला 65 किग्रा क्वार्टरफाइनल परवीन बनाम नवबाखोर खामिदोवा

2:45 PM बॉक्सिंग पुरुष 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल सचिन सिवाच बनाम शुनसुके कितामोटो

3:30 PM हॉकी महिला पूल मैच भारत बनाम सिंगापुर

3:35 PM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद

3:35 PM एथलेटिक्स महिला लॉन्ग जंप फाइनल, पदक स्पर्धा शैली सिंह, एंसी सोजन

3:45 PM बॉक्सिंग पुरुष 90+ किग्रा क्वार्टरफाइनल नरेंद्र बनाम अदथापोंग सेंगटेप

3:55 PM एथलेटिक्स महिला 200 मीटर फाइनल, पदक स्पर्धा हरिता भद्रा, उन्नति बोलैंड

4:05 PM एथलेटिक्स पुरुष 200 मीटर फाइनल, पदक स्पर्धा अनिमेष कुजूर

4:15 PM एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप फाइनल, पदक स्पर्धा सर्वेश कुशारे, जे आदर्श राम

4:53 PM एथलेटिक्स महिला 100 मीटर हर्डल्स, पदक स्पर्धा नंदिनी कोंगन

5:00 PM एथलेटिक्स पुरुष 800 मीटर हीट्स मोहम्मद अफजल, कृष्ण कुमार

5:40 PM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद

5:52 PM एथलेटिक्स महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल, पदक स्पर्धा पारुल चौधरी, अंकिता

6:15 PM एथलेटिक्स महिला 4x100 मीटर रिले हीट्स भारत