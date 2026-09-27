{"_id":"6ab8a1dfcc119b97e40475c0","slug":"asian-games-tanisha-dhruv-treesa-gayatri-and-unnati-hooda-exit-in-quarterfinals-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियाड: बैडमिंटन में भारत को मिली निराशा; तनीषा-ध्रुव, त्रिशा-गायत्री और सिंधू-उन्नति क्वार्टर फाइनल से बाहर","category":{"title":"Badminton","title_hn":"बैडमिंटन","slug":"badminton"}}

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इसके बाद महिला एकल में युवा उन्नति हूडा को भी दुनिया की नंबर तीन खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। उन्नति ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन निर्णायक गेम में 17-21 से हार गईं। इसके बाद दिग्गज पीवी सिंधू को भी क्वार्टर में चीन की विश्व नंबर-चार चेन यू फेई के खिलाफ 21-11, 18-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। सिंधू ने पहला गेम जीता था, लेकिन उसके बाद दो गेम हारकर बाहर हो गईं। विज्ञापन एशियन गेम्स में बैडमिंटन से भारत के लिए रविवार का दिन निराशाजनक रहा। बैडमिंटन में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। चार अलग अलग स्पर्धाओं में भारत को हार मिली। मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई।

तनीषा-ध्रुव ने दुनिया की नंबर एक जोड़ी को दी टक्कर

मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला का सामना दुनिया की नंबर एक जोड़ी चीन के फेंग यान्झे और हुआंग डोंगपिंग से था। भारतीय जोड़ी को 21-14, 18-21, 21-18 से हार मिली। चीनी जोड़ी ने पहले गेम में मिड-गेम ब्रेक तक 11-9 की बढ़त बना ली थी और इसके बाद गेम 21-14 से अपने नाम किया। शुरुआती गेम गंवाने के बाद तनीषा और ध्रुव ने वापसी की और दूसरा गेम 21-18 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया। निर्णायक गेम में फेंग और हुआंग ने शुरुआत में 12-6 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए अंतर को दो अंकों तक जरूर कम किया, लेकिन चीनी जोड़ी ने दबाव बनाए रखा और गेम 21-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।

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त्रिशा-गायत्री भी क्वार्टर फाइनल में हारीं

महिला डबल्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना दुनिया की नंबर पांच जोड़ी मलयेशिया की पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन से था। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने मलयेशियाई खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। दोनों जोड़ियां लंबे समय तक करीब रहीं, लेकिन अंत में टैन और मुरलीधरन ने मिले चार गेम पॉइंट में से दो का फायदा उठाते हुए 21-18 से गेम जीत लिया। दूसरे गेम में त्रिशा और गायत्री ने 3-0 की बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद लगातार नौ अंक गंवा दिए। मलेशियाई जोड़ी ने इस बढ़त का फायदा उठाया और दूसरा गेम 21-9 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।

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उन्नति ने यामागुची को कड़ी टक्कर दी

महिला एकल में उन्नति हूडा का सामना दुनिया की नंबर तीन खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची से हुआ। तीन गेम तक चले मुकाबले में उन्नति को 16-21, 21-14, 17-21 से हार मिली। यामागुची ने पहला गेम 21-16 से जीता, लेकिन उन्नति ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-14 से अपने नाम कर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में यामागुची ने 21-17 से गेम जीतकर क्वार्टर फाइनल अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ उन्नति का एशियन गेम्स अभियान भी खत्म हो गया।