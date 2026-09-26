{"_id":"6ab8019d8187d7e73c0e248f","slug":"chess-olympiad-indian-men-drub-uzbekistan-2-women-draw-with-china-know-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शतरंज ओलंपियाड: भारत की पुरुष टीम ने उज्बेकिस्तान-2 को रौंदा, चीन से ड्रॉ खेलकर महिलाओं की उम्मीदें कायम","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन विश्व चैंपियन डी. गुकेश, निहाल सरीन और आर. प्रज्ञानंद के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 46वें शतरंज ओलंपियाड के 10वें और पेनल्टीमेट राउंड में उज्बेकिस्तान-2 को 3.5-0.5 से हराकर पदक की अपनी उम्मीदों को मजबूत कर लिया। वहीं, भारतीय महिला टीम ने शीर्ष पर चल रहे चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला।

पुरुष टीम ने दर्ज की शानदार जीत

उज्बेकिस्तान-2 के खिलाफ भारतीय पुरुष टीम की शुरुआत निहाल सरीन ने जीत के साथ की। काले मोहरों से खेलते हुए निहाल ने शुरुआती दौर में ही कुछ प्यादे हासिल कर बढ़त बनाई और मुखम्मदजोहिद सुयारोव को दबाव में ला दिया। इसके बाद विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने ओर्टिक निग्मातोव को हराकर भारत की बढ़त को और मजबूत किया। दूसरे बोर्ड पर अर्जुन एरिगैसी ने अब्दिमालिक अब्दिसालिमोव के खिलाफ बाजी ड्रॉ कराई। आखिरी मुकाबले में आर. प्रज्ञानंद ने जाखोंगीर वाखिदोव को मात देकर भारत की 3.5-0.5 की शानदार जीत सुनिश्चित की।

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गोल्ड के लिए भारत को चाहिए जीत और उज्बेकिस्तान की हार

इस जीत के बाद भारत के खाते में 17 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में अकेले दूसरे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान-1 की टीम 18 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उसने भी आर्मेनिया को 3.5-0.5 से हराया। भारत के पास रजत पदक जीतने की मजबूत स्थिति है। हालांकि, पिछली बार का स्वर्ण पदक दोहराने के लिए भारतीय टीम को अपने आखिरी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करनी होगी और साथ ही उज्बेकिस्तान-1 के हारने की उम्मीद करनी होगी।

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चीन के खिलाफ भारतीय महिला टीम का ड्रॉ

महिला वर्ग में भारतीय टीम ने शीर्ष पर चल रहे चीन को कड़ी टक्कर दी और मुकाबला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ के बाद चीन 18 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि कजाकिस्तान 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के लिए बी. साविता श्री ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झाई मो को हराया। यह इस ओलंपियाड में उनकी आठवीं जीत रही। साविता ने नौ मुकाबलों में अब तक 8.5 अंक हासिल किए हैं।अन्य मुकाबलों में कोनेरू हम्पी ने झू जिनेर के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि दिव्या देशमुख और सोंग युक्सिन के बीच मुकाबला भी बराबरी पर समाप्त हुआ। हालांकि, वंतिका अग्रवाल को लू मियाओयी के हाथों हार का सामना करना पड़ा।