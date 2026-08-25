क्यों मनाई जाती है ईद मिलाद उन नबी? जानिए इस दिन क्या करने का होता है महत्व

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ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हजरत पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म करीब 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मुहम्मद को आखिरी पैगंबर माना जाता है। इनका पूरा नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।ईद मिलाद उन नबी पर लोग इबादत करते हैं और पैगंबर मुहम्मद साबह के बताए रास्ते पर चलते हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। ईद-ए मिलाद उन नबी इस्लामिक कैलेंडर के 12 रबी-उल-अव्वल के साथ मेल खाता है। इस दिन को मुसलमान खुशी और श्रद्धा दोनों भावों के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उनकी पैगामदारी का आगाज भी इसी दिन माना जाता है। साथ ही, यह दिन उनकी मौत की भी याद दिलाता है, इसलिए इसे एक तरह से खुशी और दुःख दोनों का त्योहार माना जाता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई टैरो कार्ड राशिफल से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।