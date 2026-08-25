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Hindi News ›   Spirituality ›   Religion ›   eid e milad un nabi 2026 festival of faith and unity for muslims

क्यों मनाई जाती है ईद मिलाद उन नबी? जानिए इस दिन क्या करने का होता है महत्व

Wed, 26 Aug 2026 08:26 AM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 26 Aug 2026 08:26 AM IST
सार

ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हजरत पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म करीब 570 ईस्वी में हुआ था।

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eid e milad un nabi 2026 festival of faith and unity for muslims
ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद - फोटो : Ai

विस्तार
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eid e milad un nabi 2026: 26 अगस्त 2026 को ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार है। यह पर्व मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन को इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12 वीं तारीख को पैंगंबर मुहम्मद साहब के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और जुलूस निकाला जाता है। इसके अलावा मस्जिदों में नमाज अदा होती है और कुरान का पाठ  किया जाता है। इस दिन लोग पैंगंबर मुहम्म्द साहब के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। 
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रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख 
ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हजरत पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म करीब 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मुहम्मद को आखिरी पैगंबर माना जाता है। इनका पूरा नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
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ईद मिलाद उन नबी के दिन क्या करते हैं
ईद मिलाद उन नबी पर लोग इबादत करते हैं और पैगंबर मुहम्मद साबह के बताए रास्ते पर चलते हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान  दिया जाता है।  ईद-ए मिलाद उन नबी इस्लामिक कैलेंडर के 12 रबी-उल-अव्वल के साथ मेल खाता है। इस दिन को मुसलमान खुशी और श्रद्धा दोनों भावों के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उनकी पैगामदारी का आगाज भी इसी दिन माना जाता है। साथ ही, यह दिन उनकी मौत की भी याद दिलाता है, इसलिए इसे एक तरह से खुशी और दुःख दोनों का त्योहार माना जाता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई टैरो कार्ड राशिफल से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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