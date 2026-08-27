रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा ? नोट कर लें समय

Raksha Bandhan 2026: शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। भाई-बहन के स्नेह और अटूट प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर बहनें अपने भाईयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधते हुए उसके सुख और मंगलमय जीवन की कामना करती हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। वहीं इस बार राखी का त्योहार भद्रा रहित काल में बाधा जाएगा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ?

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इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 9 मिनट से शुरू होकर, अगले दिन यानी 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन कई लोगों के मन में यह संशय बना हुआ है कि जब 28 अगस्त को सुबह पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी तो क्या भाईयों की कलाई में राखी बांधी जा सकती हैं।हिंदू पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा कई दूसरे मुहूर्त में भी राखी बांधी जा सकती है।हिंदू धर्म के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा की तिथि 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक ही रहेगी फिर इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि के आधार पर श्रावण पूर्णिमा पूरे दिन मान्य होगी। ऐसे में पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है, बस राहुकाल के समय को ध्यान में रखते हुए इस समय राखी न बांधे।सुबह 6. 08 बजे से 10.53 मिनट तकदोपहर 12. 04 बजे से लेकर 12.53 मिनट तकदोपहर 12.28 बजे से लेकर 2. 03 मिनट तकदोपहर 1.44 बजे से लेकर शाम 4. 16 मिनट तकशाम 5.13 मिनट से 6. 48 मिनट तकराहुकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में इस दौरन राखी बांधने से बचें। पंचांग के अनुसार, रक्षाबंधन पर राहुकाल सुबह 10 बजकर 54 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। ऐसे में राहुकाल में बहनें भाईयों की कलाई में राखी न बांधे।येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबल: तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल: ।