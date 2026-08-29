पूजा में कौन-सा तिलक लगाना सबसे शुभ? जानें केसर, चंदन और गोरोचन का महत्व

Puja Tilak Benefits: सनातन धर्म में तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। पूजा-पाठ और शुभ कार्यों में माथे पर तिलक लगाना धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। अलग-अलग पूजा और देवी-देवताओं की आराधना में केसर, चंदन, कुमकुम और गोरोचन जैसे तिलकों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि तिलक सकारात्मकता और एकाग्रता का प्रतीक है। आइए जानते हैं पूजा और मांगलिक कार्यों में कौन-सा तिलक लगाया जाता है और उसका क्या महत्व माना गया है।

तिलक लगाने के धार्मिक और पारंपरिक लाभ

तिलक को सनातन परंपरा में केवल माथे की शोभा बढ़ाने वाला चिह्न नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सकारात्मक भाव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माथे पर तिलक लगाने से मन को एकाग्र करने और पूजा के प्रति ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है। अलग-अलग तिलकों को उनके रंग, सामग्री और संबंधित देवी-देवताओं के आधार पर विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है। चंदन की शीतलता और अन्य प्राकृतिक पूजा सामग्रियों के पारंपरिक उपयोग के कारण भी तिलक लगाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि, इसके स्वास्थ्य संबंधी दावों को धार्मिक मान्यताओं से अलग समझना चाहिए।



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