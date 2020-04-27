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Adi Shankaracharya Jayanti 2020: चार दिशाओं में चार मठ, आदि शंकराचार्य जी ने की थी स्थापना

धर्म डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 27 Apr 2020 06:56 PM IST
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
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Adi Shankaracharya Jayanti 2020
वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आदि शंकाराचार्य की जयंती मनाई जाती है। इस बार 28 अप्रैल, मंगलवार को आदि शंकाराचार्य जी की जयंती है।  हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार और प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास में शंकराचार्य जी का अहम योगदान रहा है। भारत के चार कोने में आदि शंकाराचार्य जी ने मठों की स्थापना की थी। आइए, आज जानते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित इन चार मठों के बारे में...

 
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Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
Adi Shankaracharya Jayanti 2020
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