गणेश चतुर्थी: गणेश जी पर तुलसी चढ़ाना क्यों है वर्जित? जानें इसके पीछे की पौराणिक वजह

गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की आराधना का विशेष पर्व है। इस दिन भक्त विधि-विधान से गणपति की पूजा करते हैं और उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक, दूर्वा और लाल फूल अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है, जिसके अनुसार भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और तुलसी को गणेश पूजा में वर्जित क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा बताई जाती है। 14 सितंबर की सुबह 7:06 बजे चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 15 सितंबर की सुबह 7:44 बजे समाप्त होगी। भगवान गणेश का प्राकट्य मध्याह्न काल में माना जाता है, इसलिए 14 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इसी दिन घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना की जाएगी।