फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Ganesh Chaturthi The Mythological Story Behind Why Tulsi Is Not Offered to Lord Ganesha

गणेश चतुर्थी: गणेश जी पर तुलसी चढ़ाना क्यों है वर्जित? जानें इसके पीछे की पौराणिक वजह

Sun, 13 Sep 2026 11:22 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 11:22 PM IST
सार

गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी है। जानिए तुलसी और गणेश से जुड़ी इस मान्यता की पूरी कहानी।

विज्ञापन
Ganesh Chaturthi The Mythological Story Behind Why Tulsi Is Not Offered to Lord Ganesha
गणेश चतुर्थी 2026 - फोटो : amar ujala

गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की आराधना का विशेष पर्व है। इस दिन भक्त विधि-विधान से गणपति की पूजा करते हैं और उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक, दूर्वा और लाल फूल अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है, जिसके अनुसार भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और तुलसी को गणेश पूजा में वर्जित क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा बताई जाती है। 14 सितंबर की सुबह 7:06 बजे चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 15 सितंबर की सुबह 7:44 बजे समाप्त होगी। भगवान गणेश का प्राकट्य मध्याह्न काल में माना जाता है, इसलिए 14 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इसी दिन घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना की जाएगी।


गणेश चतुर्थी 2026: गणपति की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार करें ये उपाय, जानें किसके लिए क्या चढ़ाना शुभ

गणेश जी और तुलसी से जुड़ी पौराणिक कथा
पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार भगवान गणेश नदी के किनारे एकांत में बैठकर गहन ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहां से देवी तुलसी का गुजरना हुआ। भगवान गणेश के तेजस्वी स्वरूप और शांत व्यक्तित्व को देखकर तुलसी उनसे प्रभावित हो गईं। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया।

हालांकि, भगवान गणेश ने तुलसी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और विवाह करने की इच्छा नहीं रखते हैं। गणेश जी के इस उत्तर से तुलसी को निराशा हुई और वह क्रोधित हो गईं। मान्यता है कि उन्होंने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध होगा और उनके दो विवाह होंगे।

तुलसी के इस श्राप से भगवान गणेश भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। दोनों के बीच हुए इस श्राप-प्रतिश्राप के बाद तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया।
Ganesh Chaturthi 2026: दूर्वा सिर्फ घास नहीं! अनलासुर की कथा में छिपा है गणेश पूजा का गहरा अर्थ

इसके बाद भगवान गणेश ने तुलसी को समझाया और उन्हें वरदान दिया। मान्यता है कि गणेश जी ने कहा कि तुलसी भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की अत्यंत प्रिय होंगी। उन्हें धार्मिक दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त होगा और कलियुग में तुलसी को पवित्र एवं मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाएगा।

हालांकि, इस वरदान के साथ भगवान गणेश ने यह भी कहा कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी पौराणिक मान्यता के कारण गणेश जी को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके बजाय गणपति की पूजा में दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं में दूर्वा को भगवान गणेश का प्रिय माना गया है और गणेश पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस तरह गणेश जी और तुलसी से जुड़ी यह कथा न केवल तुलसी को गणेश पूजा में अर्पित न करने की मान्यता के पीछे की वजह बताती है, बल्कि हिंदू धर्म में तुलसी के विशेष धार्मिक महत्व को भी दर्शाती है।
गणेश चतुर्थी 2026: बप्पा की स्थापना में कलश क्यों है जरूरी? जानें इसमें रखने वाली शुभ चीजें

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed