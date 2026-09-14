ऋषि पंचमी 2026: 15 सितंबर को जरूर करें ऋषि पंचमी का व्रत, जानें पूजन विधि और शुभ मुहूर्त

1 of 5 ऋषि पंचमी 2026 - फोटो : amar ujala

सनातन परंपरा में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व हरतालिका तीज के दो दिन बाद और गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन सप्तऋषियों और देवी अरुंधती की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह व्रत आत्मशुद्धि और जाने-अनजाने हुए दोषों के प्रायश्चित से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2026 में ऋषि पंचमी का व्रत 15 सितंबर, मंगलवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि का आरंभ 15 सितंबर को सुबह 7:45 बजे होगा। चूंकि यह तिथि मध्याह्न के समय विद्यमान रहेगी, इसलिए इसी दिन व्रत और पूजन किया जाएगा।

2 of 5 ऋषि पंचमी 2026 पूजा का शुभ समय - फोटो : freepik

ऋषि पंचमी 2026 पूजा का शुभ समय लाभ चौघड़िया: सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:16 बजे तक

सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:16 बजे तक अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:16 बजे से 1:49 बजे तक

दोपहर 12:16 बजे से 1:49 बजे तक शुभ चौघड़िया: दोपहर 3:21 बजे से शाम 6:54 बजे तक

3 of 5 ऋषि पंचमी का धार्मिक महत्व - फोटो : freepik

ऋषि पंचमी का धार्मिक महत्व

ऋषि पंचमी का पर्व सप्तऋषियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दौरान अनजाने में हुए धार्मिक नियमों के उल्लंघन के प्रायश्चित के लिए यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, सप्तऋषियों की पूजा करने और कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है। साथ ही परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना पूरी होने की मान्यता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं विधि-विधान से पूजा करके आत्मशुद्धि, सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं।

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4 of 5 ऋषि पंचमी की पूजा विधि - फोटो : freepik

ऋषि पंचमी की पूजा विधि ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। '

इसके बाद घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां हल्दी या रोली से पूजा के लिए मंडल बनाया जाता है।

इसके बाद कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ इन सातों ऋषियों के साथ देवी अरुंधती की स्थापना की जाती है।

इन सातों ऋषियों के साथ देवी अरुंधती की स्थापना की जाती है। उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके श्रद्धापूर्वक पूजा करें।

इस व्रत में आहार को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं।

धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन हल से जोती गई भूमि में उगने वाले अनाज का सेवन नहीं किया जाता।

इसके स्थान पर बिना जोती भूमि से प्राप्त समां के चावल और शाकाहारी आहार ग्रहण करने की परंपरा है।

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5 of 5 ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा - फोटो : freepik