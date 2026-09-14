गणेशोत्सव पर करें मुद्गल पुराण का ये उपाय, दरिद्रता और रोगों से मिलेगा छुटकारा

1 of 5 गणेशोत्सव पर उपाय - फोटो : amar ujala







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2 of 5 श्वेतार्क गणेश की आकृति आक या मदार के पौधे की जड़ से प्राकृतिक रूप से बनती है - फोटो : freepik

श्वेतार्क गणेश क्या होते हैं?

भगवान गणेश को सभी देवी-देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में उनके कई स्वरूपों और नामों का वर्णन मिलता है। इन्हीं विशेष स्वरूपों में श्वेतार्क गणेश का भी उल्लेख किया जाता है। श्वेतार्क गणेश की आकृति आक या मदार के पौधे की जड़ से प्राकृतिक रूप से बनती है। इसी वजह से इसे गणपति का प्राकृतिक स्वरूप माना जाता है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में इसे सकारात्मक ऊर्जा तथा समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

3 of 5 धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने वाला शुभ प्रतीक भी माना जाता है। - फोटो : freepik

तिजोरी में रखने से क्या होता है?

मान्यता है कि यदि श्वेतार्क गणेश की विधिवत पूजा करके उन्हें घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित किया जाए, तो इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। इसे धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने वाला शुभ प्रतीक भी माना जाता है। मुद्गल पुराण में गणेशजी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है और गणपति उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। श्वेतार्क गणेश की पूजा को भी परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है।

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4 of 5 गणेशोत्सव को क्यों खास माना जाता है? - फोटो : instagram

गणेशोत्सव को क्यों खास माना जाता है?

गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस अवधि में पूरे परिवार के साथ मिलकर गणपति के प्राकृतिक स्वरूप की पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में श्रद्धा के साथ श्वेतार्क गणेश की पूजा की जाती है, वहां नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियों और रोगों का प्रभाव कम होता है। हालांकि ये धार्मिक और लोक-मान्यताएं हैं, इन्हें आस्था के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए।

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5 of 5 श्वेतार्क गणेश की स्थापना कैसे करें? - फोटो : instagram