1 of 11 देश के इन 8 राज्यों में बेहद खास है तुलसी विवाह - फोटो : AI







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Tulsi Vivah 2026 Traditions In Different States: कार्तिक मास आते ही त्योहारों और मांगलिक आयोजनों की रौनक बढ़ने लगती है। देवउठनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने की मान्यता जुड़ी है। इसके बाद हिंदू परिवारों में विवाह और दूसरे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी अवसर पर मनाया जाने वाला तुलसी विवाह आस्था, परंपरा और उत्सव का अनूठा संगम है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अपने खास रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कहीं तुलसी और शालिग्राम का विवाह धूमधाम से होता है, तो कहीं बाकायदा बारात निकाली जाती है। महाराष्ट्र में अंतःपट की रस्म निभाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में तुलसी चौरे को पारंपरिक ऐपण से सजाने की परंपरा है। आइए जानते हैं, भारत के अलग-अलग राज्यों में तुलसी विवाह किस तरह मनाया जाता है।

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2 of 11 तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? - फोटो : Adobe stock

तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है?

तुलसी विवाह को देवी तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या श्रीकृष्ण के साथ कराया जाता है। इसे प्रकृति और परमात्मा के पवित्र मिलन का प्रतीक भी माना जाता है।



धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में तुलसी विवाह के आयोजन को लेकर अलग-अलग मान्यताएं मिलती हैं। कुछ परंपराओं में कार्तिक शुक्ल नवमी का उल्लेख है, जबकि अनेक स्थानों पर देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह के आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि जिन दंपतियों को कन्यादान का अवसर नहीं मिला, वे तुलसी विवाह कराकर कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।



इस पर्व का एक विशेष महत्व यह भी है कि इसे चातुर्मास की समाप्ति और मांगलिक कार्यों की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। देवउठनी एकादशी के बाद विवाह सहित कई शुभ संस्कारों के आयोजन शुरू हो जाते हैं।



3 of 11 बृज में तुलसी विवाह का शाही अंदाज - फोटो : AI

बृज में तुलसी विवाह का शाही अंदाज

मथुरा, वृंदावन और बृज के दूसरे इलाकों में तुलसी विवाह का आयोजन किसी पारंपरिक विवाह समारोह से कम नहीं होता। मंदिरों और घरों में तुलसी महारानी तथा ठाकुरजी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। कई स्थानों पर विवाह से जुड़ी रस्में हल्दी और मेहंदी से लेकर बारात, जयमाला और सात फेरों तक निभाई जाती हैं।



शाम होते ही मंदिरों में भजन-कीर्तन और मंगलगीतों की गूंज सुनाई देने लगती है। भक्त व्रत रखते हैं और विवाह के अनुष्ठान में शामिल होते हैं। बृज की भक्ति परंपरा में तुलसी का विशेष स्थान है। भगवान श्रीकृष्ण को भोग अर्पित करते समय तुलसी दल का इस्तेमाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।



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4 of 11 उत्तराखंड में ऐपण और पिछौड़े से सजती हैं तुलसी महारानी - फोटो : AI

उत्तराखंड में ऐपण और पिछौड़े से सजती हैं तुलसी महारानी

देवभूमि उत्तराखंड में तुलसी विवाह का उत्सव स्थानीय परंपराओं और लोकसंस्कृति के रंगों के साथ मनाया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं में महिलाएं घर के आंगन में बने तुलसी चौरे को गेरू और चावल के आटे से तैयार पारंपरिक ऐपण से सजाती हैं।



तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने और केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता है। माता तुलसी को लाल पिछौड़ा पहनाया जाता है और सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। कई गांवों में इस अवसर पर पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। घरों में स्वाले और पकौड़े जैसे पकवान तैयार किए जाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है।



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5 of 11 पंजाब में गन्ने के मंडप के नीचे निभाई जाती हैं विवाह की रस्में - फोटो : AI