1 of 5 देवउठनी एकादशी 2026 पारण - फोटो : AI







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DevUthani Ekadashi 2026 Paran Timing: कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को विशेष पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास की चार महीने की योगनिद्रा पूरी करने के बाद इसी दिन जागृत होते हैं। सालभर में आने वाली 24 एकादशियों में इस पर्व का विशेष स्थान है। देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। साल 2026 में यह व्रत 20 नवंबर को रखा गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए द्वादशी तिथि में निर्धारित शुभ समय पर पारण करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत 2026 का पारण कब होगा, शुभ समय क्या है और व्रत खोलते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए।

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2 of 5 देवउठनी एकादशी व्रत 2026 का पारण कब है? - फोटो : adobe

देवउठनी एकादशी व्रत 2026 का पारण कब है?

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का समापन अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करके किया जाता है। पंचांग के अनुसार, 21 नवंबर 2026 को द्वादशी तिथि पूरे दिन रहने के बाद अगले दिन यानी 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में 20 नवंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नवंबर को इसका पारण करेंगे।



वहीं, वैष्णव परंपरा के अनुसार 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त 22 नवंबर 2026 को द्वादशी तिथि में व्रत का समापन करेंगे।

3 of 5 देवउठनी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 2026 - फोटो : adobe stock

देवउठनी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 2026

पंचांग के अनुसार, 21 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 11 मिनट से लेकर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। इस दिन हरि वासर की समाप्ति दोपहर 12 बजकर 7 मिनट पर होगी। इसलिए हरि वासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना उचित रहेगा।



इसके अलावा, 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 22 नवंबर को सुबह 6 बजकर 49 मिनट से 8 बजकर 56 मिनट के बीच पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी।

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4 of 5 एकादशी व्रत का पारण करते समय इन नियमों का रखें ध्यान - फोटो : adobe stock

एकादशी व्रत का पारण करते समय इन नियमों का रखें ध्यान एकादशी व्रत समाप्त करने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करके ही व्रत खोलें।

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, द्वादशी तिथि के भीतर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।

यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है।

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