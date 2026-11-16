तुलसी-शालिग्राम विवाह 2026: कब है तुलसी विवाह 20 या 21 नवंबर ? जानिए पूजा शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व होता है। इस माह में दीपावली समेत कई बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूम-धाम और विधि-विधान के साथ कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चार माह की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी पर जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी पर घर और मंदिरों में लगे तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह, महत्व और पूजा शुभ मुहूर्त।

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