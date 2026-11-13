छठ पूजा 2026: कब दिया जाएगा संध्या और उषा अर्घ्य? जानें पटना, दिल्ली, लखनऊ समेत प्रमुख शहरों का समय

1 of 5 छठ पूजा 2026 संध्या और उषा अर्घ्य का समय - फोटो : AI







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Chhath Puja Arghya Time 2026: छठ महापर्व में सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरे दिन डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस दौरान व्रती नदी, तालाब या अन्य जलाशयों में खड़े होकर सूर्यदेव को जल और दूध से अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में दोनों समय सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इस पर्व को विशेष बनाती है।



साल 2026 में छठ महापर्व का संध्या अर्घ्य 15 नवंबर, रविवार को और उषा अर्घ्य 16 नवंबर, सोमवार को दिया जाएगा। हालांकि, दोनों अर्घ्य का समय हर शहर में अलग-अलग रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं पटना, रांची, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश के प्रमुख शहरों में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या रहेगा।

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2 of 5 Chhath Puja 2026: संध्या और उषा अर्घ्य की तारीख - फोटो : AI

Chhath Puja 2026: संध्या और उषा अर्घ्य की तारीख

संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर 2026, रविवार

छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे परिवार के साथ नदी, तालाब या जलाशय के किनारे पहुंचते हैं। वहां पानी में खड़े होकर बांस के सूप और दउरा में रखे ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पूजन सामग्री से सूर्यदेव की आराधना करते हैं। इसके बाद सूर्यास्त के समय उन्हें जल और दूध से अर्घ्य अर्पित किया जाता है।



उषा अर्घ्य: 16 नवंबर 2026, सोमवार

छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह सूर्योदय से पहले ही पूजा की सामग्री लेकर घाट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जल में खड़े होकर सूर्यदेव के उदय होने की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य की पहली किरण दिखाई देने पर उन्हें जल और दूध अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती पारण करके लगभग 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे।

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Chhath Arghya Time 2026: प्रमुख शहरों में संध्या और उषा अर्घ्य का समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, छठ महापर्व 2026 में संध्या अर्घ्य 15 नवंबर (रविवार) और उषा अर्घ्य 16 नवंबर (सोमवार) को दिया जाएगा। दोनों दिनों के लिए प्रमुख शहरों में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय इस प्रकार है।



छठ पूजा 2026: शहरों के अनुसार संध्या और उषा अर्घ्य का समय

शहर संध्या अर्घ्य- 15 नवंबर उषा अर्घ्य- 16 नवंबर पटना शाम 5:01 बजे सुबह 6:07 बजे गया शाम 5:03 बजे सुबह 6:06 बजे रांची शाम 5:04 बजे सुबह 6:03 बजे लखनऊ शाम 5:16 बजे सुबह 6:26 बजे वाराणसी शाम 5:10 बजे सुबह 6:16 बजे प्रयागराज शाम 5:14 बजे सुबह 6:20 बजे गोरखपुर शाम 5:06 बजे सुबह 6:17 बजे नई दिल्ली शाम 5:28 बजे सुबह 6:44 बजे कोलकाता शाम 4:53 बजे सुबह 5:50 बजे

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4 of 5 छठ पूजा में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? - फोटो : AI

छठ पूजा में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है?

छठ महापर्व की सबसे खास परंपरा यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। संध्या अर्घ्य के माध्यम से अस्त होते सूर्य के प्रति आभार जताया जाता है, जबकि उषा अर्घ्य नई सुबह, नई ऊर्जा और जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है।

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