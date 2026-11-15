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आज छठ पूजा पर किस समय दें संध्या अर्घ्य, जानें दिल्ली-नोएडा से लेकर प्रयागराज-पटना तक का समय

Sun, 15 Nov 2026 11:16 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 15 Nov 2026 11:16 AM IST
सार

Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time City Wise: छठ महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर संतान की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जानें शहरवार अर्घ्य का समय।

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Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya Time City Wise Delhi Noida Bihar Patna
Chhath Puja 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time City Wise Delhi Noida Bihar Patna: शुभ संयोग के साथ आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। इस दिन संध्या अर्घ्य देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्रती डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनकी आराधना करते हैं। इस दौरान महिलाएं पानी में खड़े होकर बांस के सूप में फल, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री रखकर सूर्यदेव की पूजा करती हैं। इसके बाद सूर्यास्त के समय उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा करना बेहद शुभ होता है। इसके प्रभाव से उपवास का संपूर्ण फल और संतान के जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ने की मान्यताएं हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली, नोएडा, पटना और बिहार समेत अन्य शहरों में संध्या अर्घ्य देने का समय क्या रहेगा।

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Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya Time City Wise Delhi Noida Bihar Patna
Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time City Wise - फोटो : freepik
  • पटना - शाम 5:01 बजे
  • गया - शाम 5:03 बजे
  • मुजफ्फरपुर - शाम 4:58 बजे
  • भागलपुर - शाम 4:53 बजे
  • दरभंगा - शाम 4:56 बजे
  • छपरा - शाम 5:01 बजे
  • बेगूसराय - शाम 4:57 बजे
  • रांची - शाम 5:04 बजे
Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya Time City Wise Delhi Noida Bihar Patna
Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time City Wise - फोटो : freepik
  • जमशेदपुर - शाम 5:01 बजे
  • धनबाद - शाम 4:58 बजे
  • बोकारो - शाम 4:59 बजे
  • लखनऊ - शाम 5:16 बजे
  • वाराणसी - शाम 5:10 बजे
  • प्रयागराज - शाम 5:14 बजे
  • गोरखपुर - शाम 5:06 बजे
  • कानपुर - शाम 5:18 बजे
  • आगरा - शाम 5:26 बजे
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Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya Time City Wise Delhi Noida Bihar Patna
Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time City Wise - फोटो : freepik
  • नोएडा - शाम 5:26 बजे
  • गाजियाबाद - शाम 5:26 बजे
  • गुरुग्राम - शाम 5:28 बजे
  • फरीदाबाद - शाम 5:27 बजे
  • चंडीगढ़ - शाम 5:25 बजे
  • जयपुर - शाम 5:35 बजे
  • नई दिल्ली - शाम 5:28 बजे
  • कोलकाता - शाम 4:53 बजे
  • मुंबई - शाम 5:59 बजे
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Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya Time City Wise Delhi Noida Bihar Patna
Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time City Wise - फोटो : AI
  • पुणे - शाम 5:56 बजे
  • अहमदाबाद - शाम 5:55 बजे
  • सूरत - शाम 5:56 बजे
  • नागपुर - शाम 5:31 बजे
  • भोपाल - शाम 5:35 बजे
  • इंदौर - शाम 5:42 बजे
  • रायपुर - शाम 5:21 बजे
  • हैदराबाद - शाम 5:39 बजे
  • बेंगलुरु - शाम 5:49 बजे
  • चेन्नई - शाम 5:39 बजे

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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