Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   happy Chhath Puja 2026 wishes Quotes Wallpapers status in hindi

छठ पूजा 2026: ठेकुआ की मिठास और पूजा का उल्लास, छठी मैया पूरी करें हर आस, अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Mon, 16 Nov 2026 05:01 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:01 AM IST
सार

Happy Chhath Puja 2026 Wishes: छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा से परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। इस खास मौके पर अपनों को भेजें छठ के खूबसूरत शुभकामना संदेश।
 

विज्ञापन
happy Chhath Puja 2026 wishes Quotes Wallpapers status in hindi
Happy Chhath Puja 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI

Happy Chhath Puja 2026 Wishes: आज छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन अवसर पर व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और संतान को सुखी एवं खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छठ के इस खास मौके पर लोग अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां भी बांटते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं छठ महापर्व के कुछ खूबसूरत शुभकामना संदेश, जिन्हें आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं।

Trending Videos
happy Chhath Puja 2026 wishes Quotes Wallpapers status in hindi
Happy Chhath Puja 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI
ठेकुआ की मिठास और पूजा का उल्लास, छठी मैया पूरी करें आापकी हर आस।
छठ पूजा की शुभकामनाएं!
happy Chhath Puja 2026 wishes Quotes Wallpapers status in hindi
Happy Chhath Puja 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI
उगते सूरज की नई किरण, आपके जीवन में लाए खुशियों का आंगन.
छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे
विज्ञापन
विज्ञापन
happy Chhath Puja 2026 wishes Quotes Wallpapers status in hindi
Happy Chhath Puja 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI
उगते सूरज की नई किरण, आपके जीवन में लाए खुशियों का आंगन.
छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे
विज्ञापन
happy Chhath Puja 2026 wishes Quotes Wallpapers status in hindi
Happy Chhath Puja 2026 Wishes - फोटो : AI
छठ का पर्व लाए खुशियां हजार,
हर इच्छा हो आपकी साकार।

शुभ छठ पूजा
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed