Happy Chhath Puja 2026 Wishes: आज छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन अवसर पर व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और संतान को सुखी एवं खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छठ के इस खास मौके पर लोग अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां भी बांटते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं छठ महापर्व के कुछ खूबसूरत शुभकामना संदेश, जिन्हें आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं।
छठ पूजा 2026: ठेकुआ की मिठास और पूजा का उल्लास, छठी मैया पूरी करें हर आस, अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:01 AM IST
सार
Happy Chhath Puja 2026 Wishes: छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा से परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। इस खास मौके पर अपनों को भेजें छठ के खूबसूरत शुभकामना संदेश।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन