छठ पूजा 2026: ठेकुआ की मिठास और पूजा का उल्लास, छठी मैया पूरी करें हर आस, अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

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Happy Chhath Puja 2026 Wishes: आज छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन अवसर पर व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और संतान को सुखी एवं खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छठ के इस खास मौके पर लोग अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां भी बांटते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं छठ महापर्व के कुछ खूबसूरत शुभकामना संदेश, जिन्हें आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं।

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ठेकुआ की मिठास और पूजा का उल्लास, छठी मैया पूरी करें आापकी हर आस।

छठ पूजा की शुभकामनाएं!

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उगते सूरज की नई किरण, आपके जीवन में लाए खुशियों का आंगन.

छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे

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उगते सूरज की नई किरण, आपके जीवन में लाए खुशियों का आंगन.

छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे

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