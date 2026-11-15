छठ महापर्व: नहीं रखा छठ पूजा का व्रत, तो इस विधि से दें अर्घ्य, छठी मैया की बनी रहेगी कृपा

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व के तीसरे और चौथे दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस दौरान व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर बांस के सूप सभी पूजन सामग्री के साथ विधि-विधान से सूर्यदेव की पूजा-अर्चना करती हैं। इस दौरान छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान संतान की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए छठी मैया की पूजा भी की जाती है। छठ महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो किसी कारणवश छठ का यह कठिन व्रत नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि बिना व्रत रखे छठ पूजा किस विधि से करनी चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं।
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बिना व्रत रखे इस विधि से करें छठ पूजा
- यदि आप किसी कारणवश छठ का कठिन व्रत नहीं रख पाए हैं, तो भी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना कर सकते हैं।
- संध्या अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य, दोनों समय स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन को शांत रखते हुए सूर्यदेव और छठी मैया का स्मरण करें।
- तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। इसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर डूबते या उगते सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य अर्पित करें।
- इसके बाद सूर्यदेव और छठी मैया का स्मरण करते हुए घी का दीपक जलाएं।
- श्रद्धाभाव से उनकी पूजा-अर्चना करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।
- पूजा के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और पूजा के प्रति एकाग्रता बढ़ती है।
- अब सूर्यदेव और छठी मैया को गुड़, ताजे फल तथा घर में तैयार किया हुआ शुद्ध प्रसाद अर्पित करें।
- पूजा के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटें।
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सूर्य अर्घ्य मंत्र
ॐ एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते।
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥
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सूर्य देव के 12 नामों के मंत्र
ॐ सूर्याय नम: ।
ॐ भास्कराय नम:।
ॐ रवये नम: ।
ॐ मित्राय नम: ।
ॐ भानवे नम:
ॐ खगाय नम: ।
ॐ पुष्णे नम: ।
ॐ मारिचाये नम: ।
ॐ आदित्याय नम: ।
ॐ सावित्रे नम: ।
ॐ आर्काय नम: ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नम: ।
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