छठ महापर्व: नहीं रखा छठ पूजा का व्रत, तो इस विधि से दें अर्घ्य, छठी मैया की बनी रहेगी कृपा

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व के तीसरे और चौथे दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस दौरान व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर बांस के सूप सभी पूजन सामग्री के साथ विधि-विधान से सूर्यदेव की पूजा-अर्चना करती हैं। इस दौरान छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान संतान की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए छठी मैया की पूजा भी की जाती है। छठ महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो किसी कारणवश छठ का यह कठिन व्रत नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि बिना व्रत रखे छठ पूजा किस विधि से करनी चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं।