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Happy Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya: छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। यह दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देने का विधान है। इस दिन व्रती ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान महिलाएं पानी में खड़े होकर बांस के सूप सहित सभी पूजन सामग्री के साथ सूर्यदेव की आराधना करती हैं, जिसके बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस पावन अवसर पर लोग एक-दूसरे को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपने परिवार और प्रियजनों को संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

छठ पूजा 2026: 15-16 नवंबर को सांध्य और उषा अर्घ्य? जानें पटना, दिल्ली, लखनऊ समेत शहरों में अर्घ्य का समय

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शुभ छठ पूजा 2026

संध्या अर्घ्य की ढेरों शुभकामनाएं

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संध्या अर्घ्य की यह पावन शाम आपके अपनों के जीवन में सुख और शांति लेकर आए



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