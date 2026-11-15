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डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का यह पर्व है निराला, इन संदेशों से दें अपनों को संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं

Sun, 15 Nov 2026 06:50 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 15 Nov 2026 06:50 AM IST
सार

Happy Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya: छठ महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस खास मौके पर अपनों को इन संदेशों से शुभकामनाएं दें।
 

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Happy Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya - फोटो : अमर उजाला AI

Happy Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya: छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। यह दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देने का विधान है। इस दिन व्रती ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान महिलाएं पानी में खड़े होकर बांस के सूप सहित सभी पूजन सामग्री के साथ सूर्यदेव की आराधना करती हैं, जिसके बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस पावन अवसर पर लोग एक-दूसरे को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपने परिवार और प्रियजनों को संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं दे सकते हैं।


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Happy Chhath Puja 2026 - फोटो : अमर उजाला AI
सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से आपके घर-आंगन में खुशियों का वास हो, संध्या अर्घ्य की शुभकामानाएं।

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Happy Chhath Puja 2026 Day 3 Sandhya Arghya - फोटो : अमर उजाला AI
शुभ छठ पूजा 2026
संध्या अर्घ्य की ढेरों शुभकामनाएं
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Happy Chhath Puja 2026 - फोटो : अमर उजाला AI
संध्या अर्घ्य की यह पावन शाम आपके अपनों के जीवन में सुख और शांति लेकर आए
 
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Happy Chhath Puja 2026 - फोटो : अमर उजाला AI
डूबते सूरज को अर्घ्य अर्पण का ये पर्व है निराला।
हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर में हो उजियारा।
संध्या अर्घ्य की ढेरों शुभकामनाएं।
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