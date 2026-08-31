कब है अजा एकादशी, जानिए तिथि, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त

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हिंदू पंचांग के अनुसार, अजा एकादशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को शाम 7 बजकर 29 मिनट से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 7 सितंबर को शाम 5 बजकर 3 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा।अजा एकादशी व्रत का पारण का समय 8 सितंबर को सुबह 6 बजकर 82 मिनट से लेकर 8 बजकर 33 मिनट तक रहेगा।- इस एकादशी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें।- स्नाने के बाद साफ-सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत-पूजा का संकल्प लें।- फिर पूजा स्थल पर चौकी रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें।- इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें।- फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करें।- अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन करें।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पूर्व जन्मों और पाप कर्मों से मुक्ति मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और पाठ करने से जीवन में सुख-समृद्दि की प्राप्ति होती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।