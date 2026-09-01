गुरु करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर , इन राशियों को बनेंगे अचानक धन प्राप्ति के योग

देवगुरु बृहस्पति 3 सितंबर को अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करने वाले हैं। पंचांग गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य और धन आदि के कारक ग्रह हैं 3 सितंबर को शाम 07 बजकर 2 मिनट पर अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करेंगे जो इस नक्षत्र पद में 20 सितंबर तक रहेंगे फिर इसके बाद तीसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के नक्षत्र पद परिवर्तन से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान तीन राशि के जातकों को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे पद में जाना बहुत ही सकारात्मक असर डाल सकता है। आपको बता हैं कि मकर राशि वालों के लिए गुरु बारहवें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे ऐसे में इस राशि के जातकों को जीवन में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इस दौरन मकर राशि वालों की बौद्धिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में इजाफा हो सकता है। इस दौरान आपका रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर परिणाम प्राप्ति हो सकते हैं। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।