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Raksha Bandhan 2026: राखी बांधते समय कितनी गांठ लगाना शुभ? जानें 3 गांठों का महत्व

Thu, 27 Aug 2026 12:50 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 27 Aug 2026 12:50 PM IST
सार

रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधते समय कितनी गांठ लगानी चाहिए? 1, 2 या 3 गांठ को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं। आइए जानें राखी की गांठों का सही नियम और धार्मिक महत्व।

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Raksha Bandhan Why Are 3 Knots Tied in a Rakhi Know the Religious Significance
राखी बांधने के नियम - फोटो : amar ujala

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। राखी बांधना भले ही एक सरल रस्म हो, लेकिन इससे जुड़े कई धार्मिक नियम और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है राखी में गांठ लगाने की परंपरा। आमतौर पर कई परिवारों में तीन गांठ लगाकर राखी बांधने की परंपरा देखने को मिलती है। आखिर तीन गांठ को ही क्यों शुभ माना जाता है और इनका क्या धार्मिक महत्व है? आइए जानते हैं राखी की गांठ से जुड़ी मान्यताओं और इससे जुड़े जरूरी नियम।

Raksha Bandhan Why Are 3 Knots Tied in a Rakhi Know the Religious Significance
रक्षा बंधन - फोटो : Freepik

राखी में कितनी गांठ लगाना शुभ
धार्मिक परंपराओं में भाई की कलाई पर राखी बांधते समय तीन गांठ लगाना शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार, ये गांठें भाई-बहन के बीच प्रेम, भरोसे और एक-दूसरे की रक्षा के संकल्प को दर्शाती हैं। हालांकि, हर परिवार और क्षेत्र में राखी बांधने की विधि एक जैसी नहीं होती। इसलिए कई जगहों पर गांठों की संख्या को लेकर अलग परंपराएं भी देखने को मिलती हैं।

Raksha Bandhan Why Are 3 Knots Tied in a Rakhi Know the Religious Significance
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

तीन गांठ लगाने के पीछे की मान्यता
राखी की तीन गांठों को लेकर विभिन्न धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार, इनका संबंध ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव से माना जाता है। वहीं, कुछ परंपराओं में तीन गांठों को भाई के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा की कामना से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि कई परिवारों में राखी बांधते समय तीन गांठ लगाने की परंपरा निभाई जाती है।

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राखी में तीन गांठ लगाना जरूरी क्यों - फोटो : Adobe

राखी में तीन गांठ लगाना जरूरी क्यों 
राखी में तीन गांठ लगाना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में इसे बांधने के तरीके अलग हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में एक या किसी अन्य संख्या में गांठ लगाने की परंपरा है, तो उसे भी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जा सकता है। दरअसल, राखी की गांठों की संख्या से अधिक महत्व भाई-बहन के बीच स्नेह, विश्वास और मंगलकामना का है।

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राखी बांधते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : Adobe stock

राखी बांधते समय इन बातों का रखें ध्यान
राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि धागा भाई की कलाई पर न तो बहुत ढीला हो और न ही जरूरत से ज्यादा कसकर बंधा हो। गांठ लगाते समय भाई के सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करें। इस पावन अवसर पर विधि से अधिक महत्वपूर्ण मन में एक-दूसरे के लिए प्रेम और शुभ भाव रखना माना जाता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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