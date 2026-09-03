श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कल, जानिए कब है पूजा का शुभ मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र और पूजा-पारण विधि

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पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत, 4 सितंबर को रात 2 बजकर 25 मिनट पर होगा, जो 5 सितंबर 2026 को रात 12 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि और श्रीकृष्ण जन्म के समय 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर काफी खास संयोग बन रहा है। इस बार मध्यरात्रि को अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में संचार होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र को हुआ था और इस 4 सितंबर को वैसा ही ग्रहों-नक्षत्रों का संयोग बन रहा है।पंचांग के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर पूजा का शुभ समय 4 सितंबर को रात 11 बजकर 57 मिनट से लेकर 5 सितंबर की रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रात 11 बजकर 29 मिनट पर था।4 सितंबर 2026 रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत देर रात 12 बजकर 29 मिनट से होगी और समाप्ति 4 सितंबर को 11 बजकर 04 मिनट तक रहेगी।पंचाग के अनुसार, अर्थरात्रि को श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के साथ व्रत का पारण 5 सितंबर को आधी रात 12 बजकर 43 मिनट के बाद होगा।