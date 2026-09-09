हरतालिका तीज पर पहले पारण या गणेश स्थापना? जानें क्या है शास्त्रीय नियम

1 of 7 hartalika teej ya ganesh sthapna - फोटो : amar ujala







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Hartalika Teej Aur Ganesh Sthapna: हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है और कई घरों में गणेश जी की स्थापना भी की जाती है। हालांकि व्रत के दौरान पूजा और पारण के क्रम को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर पहले पारण करना चाहिए या गणेश स्थापना? शास्त्रों और परंपराओं में व्रत से जुड़े कर्मों का एक विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में सही विधि का पालन करना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर गणेश स्थापना और पारण को लेकर क्या मान्यता है और पूजा का सही क्रम क्या होना चाहिए।

2 of 7 पहले हरतालिका तीज की पूजा क्यों? - फोटो : Instagram

पहले हरतालिका तीज की पूजा क्यों?

हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना से रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी मान्यता के चलते यदि हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन पड़ें, तो सुबह सबसे पहले हरतालिका तीज की पूजा और व्रत से जुड़े अनुष्ठान पूरे करने की परंपरा मानी जाती है। इसके बाद गणेश चतुर्थी की पूजा और गणपति स्थापना की तैयारी की जा सकती है।

3 of 7 सुबह इस मुहूर्त में करें तीज पूजा - फोटो : amar ujala

सुबह इस मुहूर्त में करें तीज पूजा

14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज की पूजा सुबह के समय की जाएगी। पूजा के लिए सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक का समय शुभ बताया गया है। इस दौरान पूजा स्थल की साफ-सफाई करके भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पूजन करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद तीज की कथा का पाठ और अन्य पूजा विधियां पूरी की जा सकती हैं।

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4 of 7 तीज पूजा के बाद करें गणेश स्थापना - फोटो : Adobe stock

तीज पूजा के बाद करें गणेश स्थापना

हरतालिका तीज की पूजा पूरी करने के बाद दोपहर में गणेश चतुर्थी की पूजा की तैयारी करें। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना और पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष महत्व दिया जाता है। 14 सितंबर 2026 को गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:11 बजे से 1:37 बजे तक बताया गया है। इस शुभ समय में गणपति बप्पा की प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश को जल, अक्षत, फूल, दूर्वा और मोदक आदि अर्पित करके विधि-विधान से पूजा करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और मंगल की कामना करें।

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5 of 7 एक दिन दो पर्व, इसलिए बढ़ गया महत्व - फोटो : amar ujala