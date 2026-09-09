तीज पर्व 2026: हरतालिका तीज पर भूलकर ना करें ये काम, पूजा रह जाती है अधूरी

सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती हैं और मनोकामना मांगती है। हरतालिका तीज हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष हरतालिका तीज की तृतीया तिथि 13 सितंबर को सुबह 7 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत को लेकर कई तरह के नियम होते हैं। जिनका पालन करना होता है आइए जानते हैं व्रत रखते हुए किन-किन नियमों का पालन करना होता है।

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