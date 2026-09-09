करवा चौथ 2026: सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ कब? जानें सही डेट और चंद्रोदय का समय

Kab Hai Karwa Chauth 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह पर्व बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि, करवा चौथ का व्रत रखने से पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना पूरी होती है। साथ ही दांपत्य जीवन में प्रेम, खुशियां, विश्वास और समझ भी मजबूत होती है। शास्त्रों में इस दिन के उपवास को कठिन व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं। प्रेम, समर्पण और आस्था से जुड़ा यह पावन पर्व साल 2026 में किस तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? आइए जानते हैं।