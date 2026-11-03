Dhanteras Puja Samagri 2026: धनतेरस पूजा के लिए अभी से तैयार कर लें ये जरूरी चीजें, यहां देखें पूरी लिस्ट
Dhanteras Puja Samagri 2026: धनतेरस पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, धन्वंतरि और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। जानें 6 नवंबर को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए जरूरी पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट और किन चीजों को खरीदना माना जाता है शुभ।
विस्तार
Dhanteras Puja Samagri List 2026: धनतेरस हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा के साथ घर में दीपक जलाने और पूजा की तैयारियां भी की जाती हैं। अगर आप भी 6 नवंबर 2026 को धनतेरस की पूजा करने वाले हैं, तो जरूरी सामग्री की लिस्ट पहले से तैयार कर लें। आइए जानते हैं धनतेरस पूजा के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है।
धनतेरस 2026: 6 नवंबर को मनाया जाएगा धनतेरस, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
धनतेरस 2026 कब है?
साल 2026 में धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है।
धनतेरस पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट
धनतेरस पर पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री की सूची इस प्रकार है:
- मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर
- भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर
- भगवान धन्वंतरि की तस्वीर
- भगवान कुबेर की तस्वीर या यंत्र
- पूजा की थाली
- रोली और कुमकुम
- हल्दी
- अक्षत यानी साबुत चावल
- चंदन
- मौली या कलावा
- सुपारी
- पान के पत्ते
- नारियल
- ताजे फूल और फूलों की माला
- फल
- मिठाई और बताशे
- धूप और अगरबत्ती
- कपूर
- रुई की बत्ती
- घी या तेल
- मिट्टी के दीपक
- कलश
- गंगाजल या स्वच्छ जल
- पंचामृत की सामग्री
- चांदी या अन्य धातु के सिक्के
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धनतेरस पर किन चीजों का विशेष महत्व होता है?
- मां लक्ष्मी की मूर्ति: मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। धनतेरस पर उनकी पूजा करके लोग घर में सुख-शांति और खुशहाली की कामना करते हैं।
- भगवान गणेश की मूर्ति: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों का प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है।
- भगवान धन्वंतरि की तस्वीर: भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। उनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना से जुड़ी है।
- भगवान कुबेर की तस्वीर या यंत्र: भगवान कुबेर को धन और संपत्ति का अधिपति माना जाता है। धनतेरस पर उनकी पूजा करने की भी परंपरा है।
- मिट्टी के दीपक: दीपक प्रकाश और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस पर घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा है।
- फूल और माला: पूजा में ताजे फूलों का विशेष महत्व होता है। इन्हें देवी-देवताओं को अर्पित किया जाता है।
- नारियल और सुपारी: नारियल और सुपारी को हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजा सामग्री में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।