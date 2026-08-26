Shimla News: रिंग टॉस से महिलाओं ने समझा बिजनेस का रिस्क

विज्ञापन

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को रिंग टॉस (ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी एक निश्चित दूरी से छल्ले को खूंटे या बोतलों पर फेंककर फंसाता है) खेल का परिचय और नियम