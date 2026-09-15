Shimla News: बिना नक्शे के वन भूमि पर बने वार्ड दफ्तर को गिराने की तैयारी

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लक्कड़ बाजार में बस अड्डे के पास निगम ने एक और ठेका बनाने का काम शुरू किया था जिसे पार्षद सरोज ठाकुर ने रुकवा दिया था। शहर में स्टील से बनाई गईं कई पार्किंग भी बिना नक्शे के खड़ी करने के आरोप लगते रहे हैं। आजीविका भवन के नक्शे और इसकी कंप्लीशन को लेकर भी निगम जांच बिठा चुका है। वार्डों में भी कई छोटे परिसरों के निर्माण को लेकर सवाल उठ चुके हैं।