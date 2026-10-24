{"_id":"6adc9ea57033a131620a2702","slug":"theft-of-donations-sparks-storm-suspense-and-political-drama-unfolds-at-gaiety-shimla-news-c-19-sml1002-809346-2026-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: चंदे की चोरी से उठा तूफान, गेयटी में दिखा सस्पेंस और सियासत का खेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: चंदे की चोरी से उठा तूफान, गेयटी में दिखा सस्पेंस और सियासत का खेल

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

