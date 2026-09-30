Shimla News: ईएनटी विभाग का लेप्रोस्कोप खराब मरीजों की जांच में आ रही दिक्कत

बिना चीरे के ऑपरेशन करने में हो रही है अब देरीलेप्रोस्कोप की कमी के कारण मेजर और माइनर ऑपरेशन की तिथियां भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ईएनटी विभाग के पास दो लेप्रोस्कोप हैं, जिनमें से एक कई दिनों से खराब पड़ा है। इसके खराब होने के बाद से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।