{"_id":"626d5d10b21b885cca06844c","slug":"students-will-read-road-safety-lessons-in-himachal-s-government-school-ncert-gave-approved","type":"story","status":"publish","title_hn":"एनसीईआरटी ने दी मंजूरी: हिमाचल के सरकारी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमदत्त शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Published by: Krishan Singh Updated Mon, 02 May 2022 11:43 AM IST