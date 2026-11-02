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Shimla News: जल संरक्षण पर काम करेंगे एसजेपीएनएल व रोटरी क्लब

Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
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SJPNL and Rotary Club to work on water conservation
शिमला। राजधानी में स्कूल सेमिनार, नेचुरल स्प्रिंग रिवाइवल और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर पारदर्शी जल आपूर्ति पर काम होगा। सतत जल प्रबंधन को लेकर यह एक बड़ी पहल शुरू की है।
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इसके तहत सोमवार को शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) के एमडी एवं सीईओ इंजीनियर वरिंदर सिंह ठाकुर और रोटरी क्लब ऑफ शिमला रॉयल पंथाघाटी के अध्यक्ष रोटेरियन इंजीनियर पंकज डडवाल ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य एसजेपीएनएल के बुनियादी ढांचे और रोटरी क्लब के सामुदायिक नेटवर्क को जोड़कर जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना है। एमओयू के तहत कई प्रमुख पहल शुरू की जाएंगी। इसमें स्कूलों में सेमिनार, वर्कशॉप और नागरिक जागरूकता अभियान के माध्यम से जिम्मेदार जल उपयोग पर शिक्षा दी जाएगी। कैचमेंट एरिया की सफाई, प्राकृतिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर काम होगा। साथ ही समुदाय आधारित लीकेज का पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर एसजेपीएनएल की ओर से जीएम इंजीनियर दिनेश भारद्वाज, एजीएम इंजीनियर आदर्श भोटा और रोटरी क्लब की ओर से एम आर शारदा, पंकज चौहान, विजय कुमार और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वी पी कालटा मौजूद रहे।
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