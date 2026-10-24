फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Sharad Purnima fast today, date will start from 11:55 am

शरद पूर्णिमा व्रत आज, सुबह 11:55 बजे से शुरू होगी तिथि

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Sharad Purnima fast today, date will start from 11:55 am
चांदनी रात में खीर रखने की है मान्यता, चंद्रमा के दर्शन और ध्यान व पूजा है विशेष महत्व
विज्ञापन

रात 8:30 से 11:30 बजे तक खीर रखने का शुभ समय
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार 25 अक्तूबर रविवार को मनाया जाएगा। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है।

धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसी विश्वास के चलते श्रद्धालु रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह पर्व पूजा-पाठ के साथ पारिवारिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का भी अवसर है। गंज बाजार स्थित राधा-कृष्ण मंदिर शिमला के पंडित उमेश चंद्र नौटियाल ने बताया कि पूर्णिमा तिथि 25 अक्तूबर को सुबह 11:55 बजे शुरू होकर 26 अक्तूबर को सुबह 9:41 बजे तक रहेगी। चंद्रोदय शाम करीब पांच बजे होने का अनुमान है, जबकि खीर रखने का शुभ समय रात 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बताया है। 26 अक्तूबर को स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:38 बजे तक रहेगा। इस रात चंद्रमा के दर्शन, ध्यान और पूजा-अर्चना के साथ खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा निभाई जाती है। पंडित नौटियाल ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी पूर्णिमा की चांदनी रात में भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है।
विज्ञापन



मां लक्ष्मी करती हैं पृथ्वी भ्रमण
पौराणिक मान्यता के अनुसार इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसी मान्यता के चलते इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। श्रद्धालु मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर घर में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। शरद पूर्णिमा का संबंध समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इसलिए इस अवसर पर उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें