{"_id":"626d5bf1b9569431b448735b","slug":"revealed-in-the-study-the-new-generation-does-not-know-the-medicinal-properties-of-hundreds-of-plants-the-need-for-timely-documentation","type":"story","status":"publish","title_hn":"अध्ययन में खुलासा: सैकड़ों वनस्पतियों के औषधीय गुणों को नहीं जानती नई पीढ़ी, समय रहते दस्तावेजीकरण की जरूरत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 01 May 2022 02:26 AM IST