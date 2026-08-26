हिमाचल: एसपीयू में जेओए आईटी भर्ती परीक्षा विवाद में एसआईटी जांच का आदेश, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले

भारतीय एजुकेशन सोसायटी को राहत

वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दायर दो अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 (सत्र 2026-28) के लिए पात्र कॉलेजों की सूची में संस्थान का नाम तुरंत शामिल करें। संस्थान को डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रमों की चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रोविजनल (अनंतिम) तौर पर भाग लेने की सशर्त अनुमति दी गई है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एनसीटीई अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत सक्षम प्राधिकारी के सामने 4 सप्ताह के भीतर अपील दायर करने की छूट दी है। यदि अपील 4 हफ्ते में दायर की जाती है, तो उसे समय-सीमा के भीतर ही माना जाएगा और प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा करेगा। जब तक सक्षम प्राधिकारी की ओर से अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक हाईकोर्ट की ओर से समय-समय पर दिए गए सभी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे। यदि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह की समय-सीमा के भीतर अपील दायर नहीं करते हैं, तो उन्हें दी गई यह कानूनी सुरक्षा 4 हफ्ते बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सत्र 2026-27 के दौरान कोई छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेता है, तो उसे पहले ही सूचित किया जाएगा कि उसका प्रवेश अपील के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। गौरतलब है कि यह मामला भारतीय एजुकेशन सोसाइटी की मान्यता रद्द करने से जुड़ा है। एनसीटीई ने धारा 17(1) के तहत भारतीय एजुकेशन सोसाइटी की बीएड, डीएलएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द कर दी थी और 2025-26 सत्र से दाखिले रोकने का फैसला सुनाया था।