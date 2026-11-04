Shimla News: धनतेरस पर बर्तनों की खनक और सोने से चमकेगा बाजार

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धनतेरस पर छह नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:49 से रात 8:23 बजे तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए प्रदोष काल को सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस तरह इस बार धनतेरस पर कुबेर, मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए करीब ढाई घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा।