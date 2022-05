{"_id":"627bac98ea256a33fd23d223","slug":"regulatory-commission-conducted-investigation-on-78-private-b-ed-colleges","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: विनियामक आयोग ने 78 निजी बीएड कॉलेजों पर बिठाई जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 12 May 2022 11:51 AM IST