{"_id":"6288d41ae407613b1a4236e4","slug":"president-ram-nath-kovind-will-visit-atal-tunnel-rohtang","type":"story","status":"publish","title_hn":"Atal Tunnel Rohtang: अटल टनल को निहारेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 22 May 2022 05:00 AM IST