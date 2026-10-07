हिमाचल: सुक्खू बोले- अब चालान का रियल टाइम डिजिटल भुगतान, एचआरटीसी को मिलेंगी 1500 इलेक्ट्रिक बसें

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को चालान टू पे पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब लोग मौके पर ही चालान का सुरक्षित, सुविधाजनक और रियल टाइम डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से लोगों को भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे चालान जारी होने के स्थान पर ही डिजिटल माध्यम से चालान राशि का भुगतान कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक की ओर से पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य केवल भुगतान को सुविधाजनक बनाना ही नहीं, बल्कि चालान राशि के संग्रह में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और एकत्रित राशि सीधे राज्य कोष में जमा होगी। नकद लेनदेन को कम करने के साथ यह व्यवस्था राजस्व की हानि की संभावना को रोकने में भी सहायक होगी।

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