{"_id":"6271586a530c54262b314d65","slug":"poisonous-liquor-case-enforcement-directorate-starts-investigation-against-31-accused","type":"story","status":"publish","title_hn":"जहरीली शराब मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने 31 आरोपियों के खिलाफ शुरू की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 May 2022 05:00 AM IST