हिमाचल: अटल टनल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बीआरओ अधिकारियों से ली जानकारी; लॉन्ग वूलन कोट पहने आईं नजर

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अटल टनल पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां मौजूद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें टनल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और यहां की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने टनल के आसपास के क्षेत्र का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बर्फबारी और हिमालयी क्षेत्र के प्राकृतिक नजारों को देखा।राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली से अटल टनल तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था। राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान आम वाहनों को नियंत्रित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के कारण अटल टनल की ओर जाने वाले पर्यटकों और अन्य वाहन चालकों को भी कुछ समय के लिए यातायात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।अटल टनल के दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली स्थित हिडिंबा मंदिर जाने का कार्यक्रम भी था। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली में भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया। राष्ट्रपति का यह हिमाचल दौरा ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ली है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है।