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हिमाचल: अटल टनल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बीआरओ अधिकारियों से ली जानकारी; लॉन्ग वूलन कोट पहने आईं नजर

Wed, 07 Oct 2026 11:57 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली (कुल्लू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली (कुल्लू)। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 07 Oct 2026 11:57 AM IST
सार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल दौरे के दौरान बुधवार को अटल टनल रोहतांग पहुंचीं। ऊंचाई वाले क्षेत्र में उस समय बर्फबारी हो रही थी और ठंड भी बढ़ गई थी। राष्ट्रपति ने गर्म लॉन्ग वूलन कोट पहन रखा था। अटल टनल पहुंचने के बाद उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से टनल और वहां की व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी ली। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और यातायात को भी नियंत्रित किया गया।

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अटल टनल पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को मनाली से अटल टनल रोहतांग के लिए रवाना हुईं। जैसे-जैसे काफिला ऊंचाई की ओर बढ़ा, मौसम में ठंडक बढ़ती गई। अटल टनल के आसपास पहुंचने पर बर्फबारी का दौर चल रहा था। बर्फबारी और ठंड के बीच राष्ट्रपति गर्म लॉन्ग वूलन कोट में नजर आईं। सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियों और बदलते मौसम के बीच अटल टनल का नजारा भी बेहद आकर्षक रहा।
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बीआरओ अधिकारियों से ली टनल की जानकारी
अटल टनल पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां मौजूद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें टनल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और यहां की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने टनल के आसपास के क्षेत्र का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बर्फबारी और हिमालयी क्षेत्र के प्राकृतिक नजारों को देखा।
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सुरक्षा के कारण यातायात पर रहा असर
राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली से अटल टनल तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था। राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान आम वाहनों को नियंत्रित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के कारण अटल टनल की ओर जाने वाले पर्यटकों और अन्य वाहन चालकों को भी कुछ समय के लिए यातायात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
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हिडिंबा मंदिर भी जाएंगी राष्ट्रपति
अटल टनल के दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली स्थित हिडिंबा मंदिर जाने का कार्यक्रम भी था। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली में भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया। राष्ट्रपति का यह हिमाचल दौरा ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ली है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है।
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