{"_id":"6270043fab246b29b1483377","slug":"pm-modi-chamba-visit-soon-one-power-project-will-be-implemented-the-foundation-stone-of-two-will-be-laid","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिमला: पीएम मोदी का चंबा दौरा जल्द, एक बिजली परियोजना लागू करेंगे, दो का होगा शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 May 2022 02:59 AM IST