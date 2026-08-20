Shimla News: जिले के 388 प्राथमिक स्कूलों में एक-एक शिक्षक, कैसे जलेगी शिक्षा की लौ

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विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 21 शिक्षा खंड हैं। इन सभी शिक्षा खंडों में करीब 1,345 प्राथमिक सरकारी स्कूल हैं। इनमें से करीब 28.8 प्रतिशत स्कूल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। इसके साथ ही एक कक्षा में भी अलग-अलग विषय शामिल हैं।