शिमला में राष्ट्रीय संवाद: जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों पर हुआ मंथन, पीटरहॉफ में जुटे देश-विदेश के विशेषज्ञ

हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इनके प्रभावों से निपटने की तैयारी पर शनिवार को राष्ट्रीय संवाद आयोजित किया गया। यह संवाद शिमला के होटल पीटरहॉफ में हुआ। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) ने इसे आयोजित किया। इसमें देश-विदेश के विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों ने हिमालयी समुदायों को जलवायु संबंधी चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार करने पर चर्चा की। उन्होंने इन घटनाओं के प्रभावों को कम करने के उपायों पर भी बात की। संवाद का मुख्य जोर हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र में प्रभावी रणनीति विकसित करना है। इसका उद्देश्य जलवायु और सामाजिक-आर्थिक जोखिमों से निपटना है। आपदा के बाद राहत और पुनर्वास के बजाय पहले से तैयारी करने की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष बल दिया गया। यह संवाद आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।

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जोखिम आकलन और समुदाय की तैयारी

संवाद में हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसे जोखिमों का पूर्व आकलन करने पर जोर दिया गया। स्थानीय समुदायों की तैयारियों को मजबूत बनाना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा। सीईईडब्ल्यू की शोध रिपोर्ट 'हिमालयी समुदाय जलवायु की चरम घटनाओं का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं और उनके अनुरूप खुद को कैसे ढाल सकते हैं' जारी की गई। 'वेदरिंग हाइट्स' नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसमें हिमाचल प्रदेश के स्थानीय समुदायों के अनुभवों को दर्शाया गया है।

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