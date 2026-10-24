नाहन: शांति बहाली के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा, दोनों समुदायों की हुई अहम बैठक

नाहन शहर में शुक्रवार को गेट लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद शनिवार को प्रशासन ने शांति बहाली के प्रयास तेज कर दिए। दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ अहम बैठक कर शहर में अमन-चैन और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने विवाद को पीछे छोड़कर शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन को सहयोग देने की बात कही। हालांकि, स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी है। दोनों मोहल्लों में भारी पुलिस बल तैनात करने के साथ लगातार गश्त की जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को गेट स्थापित करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया था। दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रही। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पडी थी। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना है। घटना के बाद शनिवार को प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठाकर आपसी संवाद के माध्यम से स्थिति सामान्य बनाने की पहल की।

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दोनों समुदायों ने की शांति बनाए रखने की अपील

वाल्मीकि समुदाय के विजय चोरियां और वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रदीप सहोत्रा ने बताया कि शुक्रवार को हुई घटना के बाद प्रशासन ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसमें दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में शहर में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने और स्थिति को सामान्य करने में जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

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मिल-बैठकर सुलझाए जाएंगे मामले : गुरविंदर सिंह

सिख समुदाय के प्रतिनिधि गुरविंदर सिंह ने कहा कि नाहन शहर हमेशा से आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द के लिए जाना जाता रहा है। यहां सभी धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहार और जयंती मिल-जुलकर मनाते हैं। शुक्रवार को हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि बीती घटना को पीछे छोड़कर दोनों समुदायों को आपसी बातचीत के माध्यम से मामलों का समाधान करना चाहिए। भविष्य में शांति और भाईचारा कायम रखने के लिए सभी को एक-दूसरे का सहयोग करना होगा।

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