Shimla News: मानसून ने लोक निर्माण विभाग को लगाई 53 करोड़ की चपत

विज्ञापन



विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर बहाली का कार्य चलाया जा रहा है। मलबे और भारी चट्टानों को हटाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पोकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि इस मानसून विभाग को 53 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। संवाद

विज्ञापन

नाहन (सिरमौर)। सिरमौर जिले में इस बार मानसून काल के दौरान हुई भारी बारिश ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भारी वित्तीय चोट पहुंचाई है। जिले में लगातार भूस्खलन और सड़कों के धंसने के कारण लोक निर्माण विभाग को अब तक 53 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो चुका है। बंद पड़ी सड़कों को दोबारा सुचारू करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है।