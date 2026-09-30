Shimla News: डीएवी स्कूल टुटू के वार्षिक समारोह में मेधावी सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने वितरित किए पुरस्कार
बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेशकर बटोरी वाहवाही
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के डीएवी महात्मा आनंद स्वामी पब्लिक स्कूल टुटू में बुधवार को वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार दीप प्रज्ज्वलन और विद्यार्थियों के मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें विद्यालय की वर्षभर की शैक्षणिक, खेलकूद और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों की जानकारी दी गई। इसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इनमें वैदिक नृत्य नाटिका चरैवेति, अंग्रेजी गीत और हिमाचली नाटी जैसी प्रस्तुतियां शामिल रहीं। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सिद्ध किया कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। बीते वर्ष स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 150 छात्रों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि आशीष कोहली ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य जीवन ज्योति ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। डीएवी शोघी के प्रधानाचार्य लखबीर सिंह ने भी समारोह में विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और अभिभावक भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेशकर बटोरी वाहवाही
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के डीएवी महात्मा आनंद स्वामी पब्लिक स्कूल टुटू में बुधवार को वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार दीप प्रज्ज्वलन और विद्यार्थियों के मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें विद्यालय की वर्षभर की शैक्षणिक, खेलकूद और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों की जानकारी दी गई। इसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इनमें वैदिक नृत्य नाटिका चरैवेति, अंग्रेजी गीत और हिमाचली नाटी जैसी प्रस्तुतियां शामिल रहीं। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सिद्ध किया कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। बीते वर्ष स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 150 छात्रों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि आशीष कोहली ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य जीवन ज्योति ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। डीएवी शोघी के प्रधानाचार्य लखबीर सिंह ने भी समारोह में विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और अभिभावक भी मौजूद रहे।
विज्ञापन