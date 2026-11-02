Shimla News: विवि में गणितीय विज्ञान शोध पर होगा मंथन
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के गणित एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से सोमवार को तीन दिवसीय द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीआरएएमए) का आगाज हुआ। सम्मेलन में गणितीय विज्ञान शोध और तकनीकों पर मंथन होगा। विवि के विज्ञान सभागार में आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. बीके शिवराम मौजूद रहे। सम्मेलन में 300 गणितज्ञ, शिक्षाविद, शोधार्थी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के संयोजक प्रो. ज्योति प्रकाश हैं, जबकि विभागाध्यक्ष डॉ. शालिनी गुप्ता आयोजन समिति के साथ मिलकर कार्यक्रम का समन्वय कर रही हैं। संवाद
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