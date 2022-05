{"_id":"6277a0634b236643432acc41","slug":"laptop-distribution-between-25-to-30-may-to-himachal-board-toppers","type":"story","status":"publish","title_hn":"उच्च शिक्षा निदेशालय: 20 हजार मेधावियों को 25 से 30 मई तक मिलेंगे लैपटॉप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 09 May 2022 04:23 AM IST