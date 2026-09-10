Shimla News: भाजपा ने मनाया जीत का जश्न, डीसी ऑफिस से बाजार तक निकाली रैली

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अमर उजाला ब्यूरोशिमला। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उपायुक्त कार्यालय परिसर में वीरवार सुबह 10:00 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लग गया था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बचत भवन में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपायुक्त अनुपम कश्यप समेत अन्य अधिकारी पहुंचे।इसी दौरान कांग्रेस और भाजपा जिला परिषद सदस्य अपने अपने नेताओं के साथ बचत भवन पहुंचे। कांग्रेस सदस्य ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अगुवाई में पहुंचे थे। वहीं, भाजपा सदस्य सांसद हर्ष महाजन, सिकंदर कुमार और चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के साथ बचत भवन पहुंचे। सभी सदस्य बचत भवन में चले गए जबकि मंत्री सांसद कार्यालय परिसर के बाहर नतीजों का इंतजार करते रहे। दोपहर 12:30 बजे जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए कि सबसे पहले कांग्रेस जिला परिषद सदस्य चुपचाप बचत भवन से बाहर आए और मालरोड की ओर रवाना हुए। इसके बाद विजेता भाजपा सदस्यों ने सांसदों की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय परिसर से वाया सीटीओ लोअर बाजार होते हुए नाज चौक तक विजयी रैली निकाली। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाटियां भी डालीं और शीर्ष नेताओं को जीत की बधाई दी।102 दिन बाद हुए चुनावजिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 31 मई और पहली जून को चुनाव नतीजे जारी हो गए थे। इसके बाद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव का इंतजार था। अगस्त में भी बैठक बुलाई गई लेकिन इसमें भाजपा और कांग्रेस के सदस्य नहीं पहुंचे। अब कोर्ट के आदेश पर 10 सितंबर यानी वीरवार को चुनाव करवाए गए। इसमें भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि, इस चुनाव से पहले भाजपा को भी अपने सदस्य एकजुट रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सदस्यों को दूसरे राज्यों में ले जाकर भी ठहराया गया था।सामने आया कांग्रेस का झूठ: केशवजिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने बताया कि कांग्रेस के पास पहले ही पूर्ण बहुमत नहीं था। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलकर गुमराह कर रही थी। चुनाव के बाद सभी के सामने असली नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस का बहुमत का दावा झूठा था, जो अब बेनकाब हो गया।